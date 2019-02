Ehemaliger VP-Vize geht für die FP in der Fusionsgemeinde in die Wahl

SANKT STEFAN-AFIESL. Hugo Anzinger kandidiert für die Blauen, Ex-FP-Mann gründet Bürgerliste.

Hugo Anzinger war als Vizebürgermeister in der VP fest verankert. Bild: (Reiter)

Der 7. April wird zum kommunalpolitischen Lostag in der Region um Helfenberg und St. Stefan. In beiden Gemeinden finden nach den Fusionen mit Afiesl und Ahorn Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen statt. Dem voraus gehen zumindest in St. Stefan-Afiesl politische Rochaden. Dort bringt sich eine neue FP-Gruppe in Stellung. Als Obmann und Spitzenkandidat fungiert Hugo Anzinger (65). Dieser war jahrelang Vizebürgermeister und Gemeinderat in Afiesl – allerdings für die ÖVP. Mit dieser habe er aus "politischen und menschlichen" Gründen schon vor zwei Jahren gebrochen. Als Grund nennt Anzinger die "Zwangsfusionierung ohne Bürger-Abstimmung". "Die Fusion hat eine gespaltene Gesellschaft hinterlassen. Da sind tiefe Gräben aufgerissen worden", sagt er und kritisiert vor allem, dass ein Teil der Gemeinde Afiesl, nämlich die Waldhäuser an die Nachbargemeinde Helfenberg abgegeben wurden. Als Fusionsgegner will sich der Afiesler Ehrenbürger nicht hinstellen lassen: "Ich war immer für eine Dreier-Fusion. Diese ist aber einfach nicht zustandegekommen." In seinem Kandidieren sieht er den "letzten Beitrag für meine enttäuschten Gemeindebürger. Diese wollen keine Streiterei im Gemeinderat", sagt er. Dass er für die FP ins Rennen geht, sieht er pragmatisch: "Mir war immer klar, dass wir eine Parteistruktur im Hintergrund brauchen. Nachdem es keine FP mehr gegeben hat, haben wir uns dafür entschieden, diese neu zu gründen." Denn in der VP habe es keine Basis mehr für ihn gegeben. "Für eine Bürgerliste bin ich nicht zur Verfügung gestanden, weil das für mich eine reine Protestbewegung wäre. Wenn, dann möchte ich einen vernünftigen Neustart mit einer dritten Kraft im Gemeinderat machen." Hugo Anzinger geht mit 13 Kandidaten auf der FP-Liste ins Rennen. Um das Bürgermeisteramt kandidiert er nicht.

FP-Mann gründet "BOB"

Eine Bürgerliste tritt aber dennoch zu den Gemeinderatswahlen in St. Stefan-Afiesl an: BOB – Bürgerliste Ortskernbelebung – nennt sich die Bewegung, die Eugen Engleder gegründet hat. Er war bisher für die FP im Afiesler Gemeinderat vertreten. Ihm gehe es darum, die Nahversorgung in der Gemeinde zu unterstützen und zu sichern. Er selbst stehe am hinteren Ende der Liste, die vier Namen umfasst. An erster Stelle kandidiert sein Sohn Marcel Engleder gefolgt von Sandro Hartl aus Afiesl. Die Liste BOB sieht er als Angebot an Bürger, die sich, aus welchen Gründen auch immer, nicht zu einer Partei zugehörig fühlen.

In der Nachbargemeinde Helfenberg will FP-Bezirksobfrau Ulrike Wall den VP-Bürgermeisterkandidaten Josef Hintenberger herausfordern.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema