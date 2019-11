Diese Schülerinnen können sich wehren

Gewalt gegen Frauen steht momentan bei den "16 Tagen gegen Gewalt" im öffentlichen Blickpunkt. Dieser Aktionszeitraum wird weltweit genutzt, um das Ausmaß von Gewalt gegen Frauen zu thematisieren.

An der Musik-Mittelschule Saxen ist man in diesem Kontext bestrebt, die Mädchen der vierten Klassen in wirksamer Selbstverteidigung zu schulen. In diesem Bemühen wird die Schule vom Elternverein unterstützt. Heuer lud die Lehrerin Waltraud Baumgartner die speziell geschulten Trainer vom Verein "Präventive Selbstverteidigung Viehböck" nach Saxen für einen Intensivkurs in Sachen Sicherheit und Selbstverteidigung ein. Die 26 Mädchen lernten, Gefahren frühzeitig zu erkennen, kühlen Kopf zu bewahren und sich wirksam zur Wehr zu setzen.

Dabei übten die Schülerinnen nicht bloß untereinander, sondern hauptsächlich mit den männlichen Trainern in Schutzkleidung. Auf diese Weise konnte der Ernstfall viel realitätsnaher geprobt werden. Und damit sie ihr erlerntes Wissen auch schriftlich bestätigt haben, bekamen die jungen Teilnehmerinnen eine Urkunde überreicht, die sie als erprobte Expertinnen in der Selbstverteidigung ausweist.

