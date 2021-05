Der Linzer Maibaum steht jetzt in Neufelden

"Ja wenn die Linzer nicht aufpassen, dann müssen wir zugreifen", sagt Christian Mühleder und lacht schallend. "Außerdem hat es eine Unwetter-Warnung gegeben. Da mussten wir den Baum einfach umlegen und zur Sicherheit heim ins Mühlviertel bringen."

Mühleder, im Zweitberuf Chef der "Steinbrucher Maibaum Crew", hat einen Mordsspaß, wenn er erzählt, wie er und seine Kollegen (drei Burschen und zwei Mädchen) am frühen Samstagmorgen den Linzer Maibaum gestohlen haben.

Denn eigentlich, so der groß gewachsene Mühlviertler, "haben wir uns ja vorgenommen, heuer keinen Maibaum zu stehlen. Aber als ich dann am Freitag gehört habe, dass in Linz soeben ein Baum aus Neumarkt im Mühlkreis aufgestellt worden ist, hat mich der Sinneswandel gepackt."

So sehen Diebe aus. Bild: privat

Also sei er zur Tat geschritten, habe die Truppe mobilisiert und ein paar Kollegen des Perchtenvereins "Ameisberger Turmteufen" um Unterstützung gebeten. "Und dann sind wir noch Freitagabend nach Linz gefahren und haben einen Lokalaugenschein gemacht." Dann sei klar gewesen: Samstag um 6 Uhr früh, wenn die Covid-bedingte Ausgangssperre vorüber ist, wird zur Tat geschritten. Gesagt, getan. Via Zahnstangenwinde und viel Muskelkraft wurde der Baum aus der Verankerung geholt und umgelegt, neugierigen Passanten und der von einer Anrainerin alarmierten Polizei wurde beschieden, "dass wir den Baum wegen einer Unwetterwarnung wegbringen müssen", sagt Mühleder und grinst.

Nun steht er also in Steinbruch bei Neufelden, bei den berühmt-berüchtigten Maibaum-Dieben, die dieses Gewerbe seit einem Jahrzehnt fast schon professionell ausüben.

Jetzt steht er in Steinbruch bei Neufelden. Bild: privat

Am 29. Mai, wenn eigentlich das Maibaum-Abbaufest geplant gewesen wäre, sollen die Burschen den Baum zurückbringen, sagt der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP). Dann werde wie geplant mit der Spendergemeinde Neumarkt im Mühlkreis deren 850-Jahr-Jubiläum und die Maibaum-Rückgabe gefeiert. (eda)