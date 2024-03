Der Linzer Maibaum kommt aus dem Mühlviertel

Auch heuer wird ein großer Maibaum den Linzer Hauptplatz schmücken. Jedes Jahr spendet eine andere Gemeinde den Baum für die Landeshauptstadt. Heuer kommt dieser aus Niederwaldkirchen und wird von Vizebürgermeisterin Hedwig Lindorfer und ihrem Gatten Hubert zur Verfügung gestellt.

Mehr zum Thema: Droht das Aus? Linzer Maibaum-Organisatoren fehlt der Nachwuchs

Maibaumaufstellen in Linz

Die etwa 65 Jahre alte Fichte wurde bereits zum Fällen markiert. Am 30. April findet dann traditionell das Maibaumaufstellen in Linz statt. Zum Maifest in der Landeshauptstadt findet auch ein "Niederwaldkirchner Genussmarkt" direkt am Linzer Hauptplatz statt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper