Der Härteausgleich droht zum Normalzustand zu werden

In bemerkenswerter Einigkeit wenden sich acht Bürgermeister aus dem Bezirk Freistadt mit einer Resolution an die Verantwortlichen des Landes Oberösterreich, nicht länger die Augen vor der Finanzkrise der heimischen Gemeinden zu verschließen. Vor dem Hintergrund steigender (Pflicht)Ausgaben wie Landesumlage und Sozialhilfeverband-Beitrag auf der einen sowie sinkender Steuern und Abgaben aus der schwächelnden Wirtschaft auf der anderen Seite können im kommenden Jahr voraussichtlich drei Viertel aller Gemeinden im Bezirk ihr Budget nicht ausgleichen. Damit wollen sich jene acht Bürgermeister aus dem Bezirk Freistadt, die die Resolution unterschrieben haben, nicht länger abfinden. Seit Jahren werde den Gemeinden mehr an Zahlungen aufgebürdet als diese durch Mehreinnahmen lukrieren könnten.

Unterzeichnet haben Ortschefs aller politischen Lager im Bezirk: Von Günter Lorenz (Rainbach, VP) über Christian Denkmaier (Neumarkt, SP) und Michael Spörker (St. Oswald, FP) bis zu Roland Gaffl (Königswiesen, fürKW). Allesamt beklagen sie Ungerechtigkeiten im aktuellen Finanzierungsrahmen von Bund, Ländern und Gemeinden. Während auf Bundes- bzw. Länderebene mit Kreditaufnahmen und Neuverschuldung danach getrachtet werden, ein Minimum an Handlungsspielraum sicherzustellen, werde genau dies den Gemeinden durch die Regeln des Härteausgleich-Systems verwehrt.

Als Eintrittskarte in den Härteausgleich müssen die Gemeinden Vorgaben zur Kürzung ihrer freiwilligen Ausgaben erfüllen. Diese Ausgaben würden im Normalfall aufgrund ihres relativ geringen Anteils am Gesamtbudget der einzelnen Gemeinden keinen substanziellen Beitrag zur Budgetkonsolidierung bedeuten. Den betroffenen Zielgruppen – Vereine, Freizeiteinrichtungen und ehrenamtliche Initiativen – entstünden daraus aber erhebliche Einschnitte für ihr ehrenamtliches Engagement. "Damit wird die verfassungsmäßig festgeschriebene Gemeindeautonomie de facto ausgehebelt und untergraben", heißt es in der Resolution. Werde nämlich der Härteausgleich zum Normalzustand, in dem die Gemeinden keine Ressourcen mehr haben, um ihre ökonomischen und sozialen Kernaufgaben zu bewältigen, bringe dies die kommunale Selbstverwaltung ins Wanken.

In den kommenden Wochen und Monaten müssten daher Schritte und Maßnahmen gesetzt werden, die den Finanzierungsspielraum der Gemeinden spürbar erhöhen und geeignet sind, eine Trendumkehr einzuleiten: "Mit dem Ziel, dass spätestens 2026 die Zahl der Härteausgleichsgemeinden signifikant rückläufig ist." Die Gemeinden müssten wieder vernünftige Grundlagen vorfinden, um für die Bürgerinnen und Bürger eine zeitgemäße Kommunalpolitik zu verwirklichen.

