Chor-Konzertreise durch das Piemont

Höhepunkt der Reise war ein Auftritt in der Basilika von Turin, bei dem neben der G-Dur- Messe von Franz Schubert noch das "Locus iste" und das "Ave verum" gesungen wurden. Chorleiter Helmut Wagner standen hierzu als Unterstützung Orchestermusiker des Opern- und Theaterhauses von Turin zur Verfügung. Nächster Auftritt in heimischen Gefilden ist das Weihnachtskonzert am 18. Dezember im VAZ Wartberg.