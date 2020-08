B3-Baustelle wurde schneller fertig als geplant

Fünf Tage früher als eigentlich vorgesehen konnte am Samstag die Fahrbahnsanierung entlang der Donaubundesstraße B3 zwischen Langenstein und Abwinden abgeschlossen werden. Damit wurde am Sonntag auch die Umleitung durch Gusen, St. Georgen und Luftenberg aufgehoben.

Man habe die geringeren Verkehrsfrequenzen im Sommer genutzt, um diese dringend notwendige Sanierungsmaßnahme umzusetzen, so Infrastruktur-Landesrat Günther Steinikellner (FP): „Durch eine schnelle Baustellenabwicklung und ein effizientes Baustellenmanagement ist es gelungen, die Unannehmlichkeiten für die Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten.“

Das vielfach prognostizierte Verkehrschaos blieb aus. Vor allem die Bürgermeister der Standortgemeinden hatten öffentlich ihren Unmut kundgetan und statt der Totalsperre eine Teilsperre mit durchgängigem Verkehr zumindest in eine Richtung gefordert. „Dann hätte die Bauzeit allerdings nicht fünf Tage betragen, sondern rund vier Wochen“, erwiderte Steinkellner am Samstag in einer Medien-Aussendung. Die rasche Abwicklung sei das Verdienst aller Beteiligten die sowohl in der Organisation als auch in der baulichen Abwicklung einen sehr guten Job gemacht haben“, so der Landesrat. „Die Freude über die rasche Erledigung sollte daher zum Anlass genommen werden die Kriegsbeile zu begraben.“