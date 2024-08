An alter Donaubrücke wird erneut geschweißt

Einmal mehr werden in der kommenden Woche Instandhaltungsarbeiten an der Donaubrücke in Mauthausen vorgenommen. Um die Befahrbarkeit der Brücke zu sichern, werden statisch tragende Bauteile verstärkt. Durchgeführt werden diese zwischen dem 12. August und dem 6. September. Wann genau geschweißt wird, ist jedoch stark von der Witterung (Nässe, Wind) abhängig.

Damit der Verkehrsfluss auf der Brücke möglichst nicht gestört wird, werden die Arbeiten allesamt außerhalb zwischen 19.30 und 5 Uhr – also außerhalb der Hauptverkehrszeiten - durchgeführt. Während dieser Zeit kann es jedoch zu kurzfristigen Verkehrsstopps und Wartezeiten kommen, da es für die Arbeiten eine schwingungsfreie Brücke braucht. Wie ähnliche Instandhaltungsarbeiten im Juni bereits gezeigt haben, ist dabei mit keiner erheblichen Fahrzeitverlängerung zu rechnen.

Zusätzlich sind vom 19. August bis 6. September auch Wartungsarbeiten an der Unterseite der Brücke in der Zeit von 8 bis 18 Uhr geplant. Diese Arbeiten betreffen den Verkehr im Fahrbahnbereich gar nicht. Fußgänger können die Brücke ungehindert passieren. Da auf dem Geh- und Radweg kleinere Mengen an Baumaterial gelagert werden, müssen Radfahrer in diesem Bereich das Fahrrad schieben.

Die Erhaltungsmaßnahmen seien für den Fortbestand der Brücke von großer Bedeutung, sagt Oberösterreichs Landesrat für Infrastruktur Günther Steinkellner (FP). Dies umso mehr als sich der Baubeginn einer neuen Brücke aufgrund von Einsprüchen gegen das Projekt vor Gericht verzögere: "Deshalb wird der Fokus darauf gerichtet, die Bestandsbrücke so lange als möglich zu erhalten."

Zusätzlich zu den punktuellen Sanierungen musste bereits im März 2023 eine 30 km/h-Beschränkung eingeführt werden, um die dynamischen Belastungen auf der alten Brücke zu reduzieren. Um eine länger dauernde Totalsperre zu vermeiden, werden regelmäßig Sanierungs- und Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt Auch das Intervall für die technische Überprüfung der Brücke wurde deutlich verkürzt, um deren Zustand möglichst engmaschig zu kontrollieren. Das soll eine sichere Benützung durch die Verkehrsteilnehmer gewährleisten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper