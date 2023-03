Amelie Bes zog aus, um ihr Glück auf dem Rücken der Lipizzaner zu finden

Weltweit einzigartig wird an der Spanischen Hofreitschule die klassische Reitkunst in der Renaissancetradition der "Hohen Schule" seit fast 500 Jahren gepflegt.

Ehrgeiz, die Liebe zu Pferden und Durchhaltevermögen sind die Grundvoraussetzungen, die ein Lehrling in der Spanischen Hofreitschule mitbringen muss. Eine ordentliche Portion Mut gehört noch obendrauf, wenn man so wie Amelie Bes aus Kirchberg ob der Donau mit Sack und Pack nach Wien zieht, um ebendort das Handwerk der Pferdewirtin zu erlernen – an einer der exklusivsten Adressen der Welt. Im vergangenen Oktober trat die junge Mühlviertlerin die Lehre in der Hofreitschule an.