Alle Urlaubsklischees an einem Abend

Zurück zu den Anfängen heißt es heuer auf der Seebühne des Nepomuk-Teichs in Waldhausen. Das Theater-Ensemble "ART workers" bringt nämlich in dieser Saison - zum Jubiläum - jenes Stück zurück auf die Bühne, mit der man vor fünf Jahren erstmals dem Publikum sommerliche Musiktheater-Kost servierte: "Dolce Vita und Scandale" ist eine Spritztour in den Adria-Sommerurlaub. Dort, wo sich der aufgestaute Alltagsfrust in einem heißen Flirt entlädt und sich alle in der Hoffnung wiegen, dass eh bald alles wieder gut wird. Garniert wird das alles von einigen der beliebtesten Italo-Hits.

Premiere ist am 4. Juli um 19.30 Uhr. Karten für alle weiteren Vorstellungen (5. - 7. Juli und 11. - 13. Juli) unter 0664 / 4343 825 / oder per Mail: tabak@trafik-pilz.at

