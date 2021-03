Anders als in der Höheren Schule, bei der in diesem Schuljahr die mündliche Maturaprüfung freiwillig abgelegt werden kann, bleibt es hier beim festgelegten Termin für die Abschlussprüfung am 25. und 26. März.

Am vergangenen Freitag sei man noch davon ausgegangen, dass man wie die Maturaklassen behandelt werde und die Prüfung auf freiwilliger Basis abgelegt werden könne, so eine betroffene Schülerin zu den OÖNachrichten: "Nun erhielten wir die Nachricht, dass mangels Verordnung die mündlichen Prüfungen doch schon für alle nächste Woche stattfinden werden. Perg ist ein Corona-Hochrisikogebiet, und der Lernstoff ist nicht mehr in so kurzer Zeit lernbar." Angesichts dieser widersprüchlichen Informationen stehe ihre Klasse am Rand der Verzweiflung, so die Schülerin.

Prüfungstermine bestätigt

Die Prüfungstermine in den Fachschulen seien nie zur Diskussion gestanden, betonte gestern die Bildungsdirektion Oberösterreich auf OÖN-Anfrage. "Bei den 3,5-jährigen technischen Fachschulen, die sich derzeit mitten in den Abschlussprüfungen befinden, finden die mündlichen Prüfungen statt." Die Prüfungstermine seien den Schulen ebenso wie den Schülerinnen und Schülern zeitgerecht mitgeteilt worden. Die Verunsicherung ist offenbar auf die Fachschule in Perg begrenzt. Zumindest ist in der Bildungsdirektion kein weiterer Fall bekannt.

Verantwortlich für die Aufregung sei die "chaotische Informationspolitik des Bildungsministers", sagt Schuldirektor Christian Reisinger. Nach einer Pressekonferenz am vergangenen Freitag sei der Eindruck entstanden, die Prüfungsmodalitäten für Maturanten würden auch für die Abschlussklassen der Fachschulen gelten. "Dass jetzt einige unserer Schüler verärgert sind, ist verständlich", so Reisinger. Das Lehrerteam der HTL werde die Schüler trotz allem bestmöglich auf die Prüfungen nächste Woche vorbereiten. (lebe)

