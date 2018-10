Rohrbacher Unternehmer gegen WKO: „Interessen werden der Parteipolitik geopfert“

BEZIRK ROHRBACH. In einem offenen Brief an Oberösterreichs Wirtschaftskammer-Präsidentin Doris Hummer machen 14 Unternehmer aus dem Bezirk Rohrbach ihrem Ärger über den Umgang mit von Abschiebung bedrohten Asyl-Lehrlingen Luft.

Christian Wundsam, Thomas Hofer, Julia Falkner, Martin Leibetseder, Eva-Maria Pürmayer, Alexander Froschauer, Gerhard Resch und Günther Wolfmayr unterzeichneten den Brief an das Präsidium der WIrtschaftskammer. Bild: NEOS

Eine Befragung unter Oberösterreichs Kammermitgliedern darüber, wie mit Lehrlingen umgegangen werden soll, die trotz aufrechten Lehrverhältnisses abgeschoben werden können, sollte ihr Asylverfahren negativ ausgehen, fordern Unternehmen aus dem Bezirk Rohrbach. Sie vermissen dabei die Unterstützung der Kammer-Spitze: Derzeit, so die Kritik der Unternehmer, vertrete die Wirtschaftskammer Oberösterreich eher Partei- als Mitgliederinteressen.

Auf Initiative von Kfz-Unternehmer und NEOS-Politiker Martin Leibetseder setzten namhafte Rohrbacher Unternehmer wie Gerhard Resch (Baufirma Brüder Resch), Eva-Maria Pürmayr (Hotel Bergergut), Peter Gruber (Hotel Almesberger) oder Franz Wöss (Hehenberger Bau) sowie die Obfrau des Wirteforums Rohrbach, Julia Falkner, ihre Unterschrift unter das Schreiben. Sämtliche Unterzeichner bilden derzeit einen Asylwerber in einem Mangelberuf aus.

In dem am Dienstag veröffentlichten Brief heißt es unter anderem, die Wirtschaftskammer müsse sich entscheiden, ob sie auf der Seite der Unternehmen stehe – wofür sie auch Mitgliedsbeitrag einkassiere - oder lieber Erfüllungsgehilfe der Politik sein wolle. „Haltung hat man. Gesetze kann man ändern. Für uns Unternehmer gibt es kein links oder rechts sondern nur deppert oder gscheit“, sagt Martin Leibetseder. Diese Überzeugung präge die Wirtschaftstreibenden im Bezirk Rohrbach, die sich sehr rasch der Initiative angeschlossen hätten. „Ich habe vorerst nur jene Betriebe kontaktiert, die direkt von der Situation betroffen sind. Aber wir werden natürlich auch andere Unternehmen einladen, sich unserer Forderung anzuschließen. Der offene Brief steht deshalb auf der Homepage von NEOS Oberösterreich online.

Ein Gastronom aus dem Bezirk Rohrbach, er möchte namentlich nicht genannt werden, verweist auf seinen Kochlehrling: Dieser stecke seit acht Jahren im Asylverfahren ohne Entscheidung fest. „Es ist doch gegen jede Vernunft, die Jugendlichen lieber herumsitzen zu lassen, anstatt ihnen eine Ausbildung zu ermöglichen“, geben Eva-Maria Pürmayr und Thomas Hofer (Culinariat) zu bedenken. Aus dieser Überlegung heraus habe es ja auch einen gültigen Erlass gegeben, der die Ausbildung jugendlicher Asylwerber in Mangelberuf ermöglichte. Ein Erlass, den die Bundesregierung heuer im September außer Kraft gesetzt hat.

Die Unternehmer würden sich auch wünschen, im Asylverfahren ihrer Lehrlinge gehört zu werden, sagt Eigentümer Gerhard Resch von der Baufirma „Brüder Resch“ in Ulrichsberg: „Eigentlich wissen wir am besten über die Gesamtsituation auf dem Lehrlingsmarkt und unserer Lehrlinge Bescheid“. Bei Resch sind aktuell acht Asyl-Lehrlinge in Ausbildung.

Die Rohrbacher Unternehmer fordern die Kammerspitze in Oberösterreich dazu auf, eine Mitgliederbefragung darüber zu starten, ob es Asyl-Lehrlingen gestattet sein soll, trotz eintreffenden negativen Asylbescheids ihre Ausbildung zu Ende zu machen. Das Ergebnis der Umfrage solle dann auch offizielle Linie der Kammer sein.

