Lehrlings-Casting: Beste Schüler aus Grein und Perg

STEYREGG. In der Bauakademie Oberösterreich testeten Betriebe der Bauinnung bei einem Lehrlings-Casting die Fähigkeiten künftiger Mitarbeiter auf Herz und Nieren.

Werner Schlögelhofer, M. Holzinger, Bernhard Ginthör, C. Hinterleithner, Thomas Katzenschläger Bild: Laresser

140 Teilnehmer aus 23 verschiedenen Polytechnischen Schulen stellten sich dieser Herausforderung. Schließlich gab es dabei auch finanziell einiges zu holen: Das Preisgeld für den Sieger entsprach einer Lehrlingsentschädigung des dritten Lehrjahrs, für Platz zwei gab es die Entschädigung des zweiten Lehrjahrs.

Antreten in vier Disziplinen

Antreten mussten die Jungmaurer in vier Disziplinen: Da musste ein Ziegelmauerwerk hergestellt, Deutschkenntnisse unter Beweis gestellt, Mathematik und Allgemeinwissen an den Tag gelegt und ein Sportparcours bewältigt werden. Den Tagessieg eroberte Christian Hinterleithner (PTS Grein) vor Manuel Holzinger (PTS Perg).

Bei der gesondert gewerteten Bau-Landesmeisterschaft für den am besten gemauerten Kamin hatte Manuel Holzinger die Nase vorne. Dieses Mal landete Christian Hinterleitner auf dem zweiten Platz. Diese Erfolge erfüllten auch die verantwortlichen Fachbereichsleiter Bernhard Ginthör (PTS Grein) und Thomas Katzenschläger (PTS Perg) mit Stolz. Sie werden ihre Landessieger in den kommenden Monaten auf die Staatsmeisterschaft in Pinkafeld (Burgenland) vorbereiten. Ein gemeinsames Training der Burschen wird von den Schulen bereits angedacht.

