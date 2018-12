Kultur und Einkauf mit Krampus und Nikolaus

ROHRBACH-BERG. Rohrbacher Nikolotage mit Perchtenlauf.

Nikolotage mit Perchtenlauf Bild: VOLKER WEIHBOLD

Nicht nur einen der größten Perchtenläufe des Landes gibt es am Wochenende in Rohrbach zu erleben, auch sonst haben die Nikolotage von 5. bis 7. Dezember einiges zu bieten. Der Auftakt erfolgt mit dem Nikoloeinzug zu Pferd am Mittwoch, 5. Dezember (ab 17 Uhr). In Begleitung von Engeln geht es von der Volksschule zur Pfarrkirche, wo die Gabenverteilung stattfindet. Mit Kunst und Kultur geht es am Donnerstag um 19 Uhr weiter: KIM und die Rohrbacher Landesmusikschule laden zu einem Abend der alpenländischen Volksmusik im Centro. "Das wird kein klassisches Konzert, sondern ein gemütliches Zusammensitzen bei Tisch mit regionalen Schmankerln", erklärt KIM-Obfrau Maria Hauer. Zu hören sind fünf Gruppen mit jungen Musikern aus dem Mühlviertel. Moderiert wird der Abend von Franz Gumpenberger. Eintritt: freiwillige Spenden. Am Freitag folgt der lange Einkaufstag der Rohrbacher Innenstadt. Bis 20 Uhr kann in den Geschäften eingekauft werden.

Um 20 Uhr halten dann Krampusse, Hexen und Engerl Einzug in die Innenstadt.

Die Granitperchten laufen zusammen mit weiteren 400 ausschließlich familienfreundlichen Perchten aus 20 Gast-Gruppen aus Oberösterreich, Niederösterreich, Steiermark, Salzburg, Deutschland und Tschechien ein. "Es wird auch keinen Freilauf der Perchten geben, sondern nur die Showveranstaltung zur Einkaufsnacht. Da braucht sich niemand fürchten", versichert Martin Märzinger vom Marketingverein Rohrbach-Zentrum.

