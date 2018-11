In der Weihnachtsbäckerei

BAD LEONFELDEN. Mehr als 70 Kinder waren beim Kekserlbacken im Spa Hotel Bründl fleißig am Werk.

An die 50 Kilogramm Teig wurden von den Kindern verarbeitet. Bild: Spa Hotel Bründl

Zeit zum Backen, Verzieren und Genießen war am vergangenen Samstag für mehr als 70 eifrige, kleine Zuckerbäcker in Bad Leonfelden. Unter der Regie des ****Spa Hotel Bründl Teams wurden süße Köstlichkeiten für den guten Zweck hergestellt. Mit leuchtenden Augen waren die Kleinen am Werk und verarbeiteten insgesamt 50 Kilogramm Teig. Das gemeinsame Verkosten der Weihnachtskekse-Pracht bereitete den kleinen Naschkatzen und den Eltern größtes Vergnügen. Hübsch verziert und verpackt werden die Kekse anschließend zugunsten des Elternvereines Bad Leonfelden verkauft. Mit ihrer Unterstützung versüßten der Elternverein Bad Leonfelden, die Firmen Kastner und Gastro Raml den Kindern die schönste Zeit des Jahres.