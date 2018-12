Freistädter Lichtermarsch im Eisregen

FREISTADT. Als Korrespondentin berichtete Susanne Scholl 15 Jahre lang für den ORF aus Moskau über Russland und die Weltpolitik.

Gastrednerin Susanne Scholl erhob ihre Stimme für mehr Menschlichkeit. Bild: lebe

Am Freitag mischte sie sich unter die Teilnehmer des Lichtermarschs für Kultur und Menschlichkeit in Freistadt. "Ich war zuvor nie in einer Organisation aktiv. Jetzt bin ich bei ,Omas gegen Rechts‘, weil ich es unverzeihlich fände, gegen den aufkommenden Rechtsnationalismus in Europa nicht die Stimme zu erheben", begründete Scholl ihr Engagement. Etwa 500 Teilnehmer zogen gemeinsam mit ihr bei Eisregen durch die Altstadt zu einer überparteilichen Kundgebung auf den Hauptplatz.

