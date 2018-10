Diese Ball-Show war ein Besuchermagnet

FREISTADT. Über ein volles Haus durften sich die Maturantinnen und Maturanten der HLW Freistadt anlässlich ihres Maturaballs freuen.

Aufwändige Kostüme prägten die Showeinlagen. Bild: HLW Freistadt

Das schillernde Ball-Motto „The Show Must Go On“ lockte mehrere hundert Besucher zum diesjährigen Maturaball von HLW und HLK Freistadt. Während sich Familienangehörige und Lehrerschaft vorwiegend im Ballsaal vergnügten, zog der separate Disco-Bereich vor allem die jüngeren Semester in ihren Bann. Eine Menge Applaus gab es für die gelungene Mitternachtseinlage: Da gaben die Akteure gesungene und getanzte Einlagen aus diversen Musicals zum Besten.