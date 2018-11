Das Most-Jahr 2018 wird in die Geschichte eingehen

MÜHLVIERTEL. Rekord-Ernte beim Obst führte heimische Mostproduzenten an ihre Leistungsgrenze.

Josef Deisinger, Wolfgang Schober, Stephan Peterseil und Norbert Eder stoßen auf den Mostjahrgang 2018 an. Bild: lebe

Birnen und Äpfel in Hülle und Fülle – noch dazu in hervorragender Qualität. Selbst die ältesten Landwirte im Mühlviertel können sich an kein vergleichbares Obstjahr erinnern, wie es 2018 eines war. "Die vergangenen Monate waren in vielerlei Hinsicht rekordverdächtig", sagt der Luftenberger Mostmacher Stephan Peterseil. Gemeinsam mit Josef Deisinger (Katsdorf), Wolfgang Schober (Naarn) und Norbert Eder (Tragwein) wurde sein Betrieb am Wochenende beim Genusssalon der Landwirtschaftskammer für seinen "Jungmost mit staatlicher Prüfnummer" ausgezeichnet.

Am Dienstagabend trafen sich die vier Mühlviertler Mostmacher am Hof von Josef Deisinger, um im Gespräch mit den Mühlviertler Nachrichten eine Saisonbilanz zu ziehen. Ihr Fazit: Das Most-Jahr 2018 wird in die Geschichte der heimischen Landwirtschaft eingehen. Vor allem die Menge des heuer geernteten Obstes war einzigartig. "Es hat schon im Frühling mit dem ungewöhnlich warmen Wetter begonnen. Dann folgte ein Sommer mit viel Sonne und keinen Unwettern. Der Herbst hat die Saison dann gekrönt", fasst Josef Deisinger das Obstjahr zusammen.

Das alles führte zu einer Rekord-Ernte – und bescherte den Mostmachern gehörigen Stress. "An manchen Tagen sind die Fahrzeuge unserer Lieferanten rund um den Hof Schlange gestanden", sagt Norbert Eder. "Tagsüber haben wir lohngepresst, und in der Nacht kam dann unser eigenes Obst an die Reihe. Für die Auslastung unserer Maschinen war das super. Aber wir sind schon an unsere Grenzen gestoßen."

Stabile Produzentenpreise

Trotz der Obstschwemme haben sich die Mühlviertler Mostmacher darauf verständigt, ihren Lieferanten auch in diesem Jahr gute Preise zu bezahlen. "Wir wollen eine langfristige Partnerschaft: Voriges Jahr war die Ernte schlecht, da waren wir froh um jeden Sack, den wir bekommen haben. Heuer war es eben umgekehrt, und wer weiß, wie es nächstes Jahr wird", sagt Eder, der seine Lieferanten heuer zum Teil in Warengutscheinen bezahlt hat.

Ein Großteil der diesjährigen Obsternte ist mittlerweile – vielen Nachtschichten sei Dank – fertig gepresst und reift in den Gärtanks zu feinem Most heran. "Einige spätere Sorten wie Braeburn und Idared kommen jetzt noch an die Reihe. Aber ein Ende ist schon in Sicht. Wird eh Zeit", ist bei Wolfgang Schober in Naarn die Saison noch nicht ganz beendet. Aber auch bei ihm wird das Surren der Mostpresse immer mehr vom "Plaudern" des gärenden Obstsafts im Keller überlagert.

Für die Mostmacher verlagert sich die Arbeit nun ebenfalls in den Keller, um die Qualität des Obstes auch in die Flaschen zu bringen. Und natürlich macht man sich jetzt auch wieder verstärkt Gedanken über die Vermarktung. "Der Most hat einen Image-Wandel hinter sich. Wir haben ein hochwertiges Produkt, und speziell jüngere Kunden sind gerne bereit, dafür auch einen angemessenen Preis zu bezahlen", sagt Josef Deisinger. "Bei uns in Luftenberg ist Most mittlerweile ein Fixpunkt bei jedem Vereinsfest. Und sogar für einen Ball habe ich jüngst 200 Liter geliefert", ergänzt Peterseil.

Herausragende Qualität, und das in ausreichenden Mengen: Den traditionellen Most-Trinkspruch "G’sundheit – sollst leben!" wird man in den kommenden Monaten wohl besonders oft zu hören bekommen.

