75 offene Lehrstellen: Warum Jugendliche trotzdem keinen Job finden

Die meisten Lehrlinge wollen im ersten Lehrjahr verdienen wie ein Ingenieur, aber sich nicht anstrengen und schon gar ned schmutzig machen. Seh das jedes Jahr bei uns im Betrieb.

Und was soll das bitte bringen, wenn ich einem jungen Menschen einen Job verschaffe (oder andrehen will??) wo beide nicht zusammenpassen? Ich schleppe den dann die ganze Lehrzeit nur mit und einen Abschluß bekommt er dann wsl auch keinen. also haben beide nichts davon.