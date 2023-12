70 Kilogramm Kekse für soziale Zwecke gebacken

Die Küchenmaschinen in den Windhaager Haushalten liefen in den vergangenen Tagen heiß. Jung und Alt standen in der Küche, um für den SMB Nord, die Lebenshilfe und Licht ins Dunkel zu backen. Speziell in den Reihen der Goldhaubengruppe gibt es hervorragende Zuckerbäckerinnen. "Ein Anruf beim Obfrauenteam genügt, und schon helfen viele fleißige Hände zusammen", sagt Vizebürgermeisterin Susanne Pilgerstorfer. Benachteiligten Menschen mit Keksen die Weihnachtszeit zu versüßen, gehöre in Windhaag seit Jahren zur Adventzeit dazu. Damit haben sowohl Klienten der Lebenshilfe als auch ältere Menschen eine Freude, denen die Kekse mit dem Essen auf Rädern zugestellt werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper