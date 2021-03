600 Bad Zeller folgten Aufruf zum großen Gemeindeputz

Mehrere hundert Kilo an Unrat und Abfall sammelten am vergangenen Wochenende die Bad Zeller bei ihrer diesjährigen Flursäuberungs-Aktion. Insgesamt waren mehr als 600 Gemeindebürger unterwegs für ein sauberes Bad Zell. Damit packte im Durchschnitt jeder Fünfte mit an. Besonders groß war die Teilnahme unter den Kindergarten- und Schulkindern, die mit mehr als 400 Mädchen und Buben mit dabei waren. Darüber hinaus hatte Organisator Gottfried Gruber mit örtlichen Vereinen Kontakt aufgenommen und sie um Mithilfe gebeten.

Jedem Putztrupp bekam von Gruber einen eigenen Säuberungsbereich zugeteilt: Die Kinder suchten im Nahbereich des Kindergartens, die Schüler nutzten die Turnstunden in der letzten Woche vor den Osterferien um den Ortskern dessen näheren Umfeld zu säubern. Den Vereinen wurde je nach Größe ein entsprechender Bereich des Gemeindegebietes zum Müllsammeln angeboten.

„Es war eine Freude, mit welchem Eifer alle mitgewirkt haben. Es meldeten sich sogar mehrere Privatpersonen, die diese Aktion unterstützen wollten“, sagt Organisator Gottfried Gruber. Dermaßen gut durchgeplant wurde der Gemeindeputz ein voller Erfolg. Es wurde kaum ein Fleck in der Gemeinde ausgespart. In den Schulen wurde darüber hinaus auch im Unterricht der Sinn und Zweck des Müllsammelns mit den Schülern besprochen. Die Kindergartenkinder lernten sogar ein Müllsammellied.

Sollte in den kommenden Monaten nach Ende der Covid 19 Pandemie ein Gemeindefest möglich werden, so ist bereits fix geplant, dass für alle Mitwirkenden eine Belohnung des Bürgermeisters bereit stehen wird.

Mitgemacht haben

Kindergarten: 112 Kinder in 5 Gruppen

Volksschule: 112 Kinder, 6 Klassenlehrer und zahlreiche Eltern

Neue Mittelschule: 214 Schüler und Lehrpersonen

Alpenverein Ortsgruppe Bad Zell: 25 Personen

Freiwillige Feuerwehr Bad Zell: 16 Personen

Freiwillige Feuerwehr Erdleiten: 20 Personen

Haslbacher Gruppe: 6 Personen J

ägerschaft Aich-Lanzendorf: 10 Jäger

Jägerschaft Brawinkl: 12 Jäger

Kameradschaftsbund: 6 Personen

Ortsbauernschaft: 4 Personen

ÖVP: 2 Personen

Pensionistenverband: 8 Personen

Rotes Kreuz: 14 Personen

Schützenverein: 8 Personen

Seniorenbund: 5 Personen

Sportunion: 18 Personen

Private: ca. 15 Personen