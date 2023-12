28.000 schnelle Netzanschlüsse

Die Breitband Oberösterreich GmbH (BBOÖ) baut Glasfasernetze in ganz Oberösterreich. Nun wurde der 28.000ste Glasfaser-Anschluss der BBOÖ in der Gemeinde Kleinzell aktiviert. Herta und Friedrich Zimmermann durften sich als Jubiläumskunden über einen Gutschein von Genussland Oberösterreich im Wert der Anschlusskosten freuen.

"Eine schnelle und stabile Internetversorgung ist in vielen Bereichen entscheidend. Der Ausbau mit Glasfaser ist aber nicht nur für Homeoffice oder den privaten Bereich sehr komfortabel, ultraschnelles Internet ist auch ein entscheidender Wettbewerbsvorteil für Betriebe und Wirtschaftstreibende. Deswegen ist es schon heute wichtig, an morgen zu denken", sagte Bürgermeister Klaus Falkinger bei der Übergabe. "Der Glasfaser-Ausbau in unserer Gemeinde ist ein Paradebeispiel für schnelle, unkomplizierte und fachgerechte Zusammenarbeit. Die BBOÖ steht uns während des gesamten Prozesses zur Seite und macht unsere Gemeinde zukunftsfit. Wir freuen uns sehr, dass wir durch den Ausbau der Glasfaser-Infrastruktur in die digitale Zukunft starten können und uns dabei auf schnelles Glasfaser-Internet mit konstanter Leistung verlassen können." Knapp 200 Haushalte haben zum jetzigen Zeitpunkt in Kleinzell bereits die Möglichkeit, sich an die Glasfaser-Infrastruktur anzuschließen, und für 200 Haushalte befindet sich die Infrastruktur gerade in Bau. Ein weiterer Ausbau in der Gemeinde ist schon in Planung.

Offenes Netz

Der große Vorteil der BBOÖ ist ihr offenes Netz, welches den Endkunden die freie Wahl eines Internet-Anbieters aus dem Partnernetzwerk der BBOÖ ermöglicht. Unter bbooe.at sind alle Internet-Anbieter zu finden, darüber hinaus können auch direkt Bestellungen getätigt werden.

