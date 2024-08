2 Holzstöße im Mühlviertel in Vollbrand: Verdächtiger gefasst

Kurz vor 22 Uhr ging der erste Notruf bei der Feuerwehr ein: Im Ortsteil Stratreith stehe ein etwa 250 bis 300 Kubikmeter großer Holzhaufen in Flammen. Die Feuerwehren aus Altenberg und Oberbairing rückten umgehend aus. Durch das schnelle Legen einer 600 Meter langen Löschleitung konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die umliegenden Landwirte unterstützten die Löscharbeiten, indem sie Vakuumfässer mit Löschwasser bereitstellten.

Nur eine halbe Stunde später gingen erneut die Sirenen: Diesmal wurden die Einsatzkräfte zu einem Waldbrand im Ortsteil Edt, unweit des ersten Einsatzortes, gerufen. Schon auf der Anfahrt waren die Flammen zu sehen. Die Alarmstufe wurde sofort auf die Stufe 2 erhöht, weitere Feuerwehren aus der Umgebung, darunter Mannschaften aus Gallneukirchen, Hellmonsödt, Kottingersdorf, Trefling, Veitsdorf, St. Magdalena, Ottensheim und Zwettl an der Rodl rückten aus. Insgesamt standen etwa 180 Einsatzkräfte im Einsatz, so die Feuerwehr.

Feuer hatte bereits auf den Wald übergegriffen

Wie sich herausstellte, war auch in Edt ein Holzstoß in Brand geraten, das Feuer hatte bereits auf den Wald übergegriffen. Die Feuerwehren verlegten Zubringerleitungen aus einem nahegelegenen Teich, Landwirte unterstützten auch in diesem Fall wieder mit ihren Fässern. Der Brand war kurz vor Mitternacht weitgehend eingedämmt. Verletzt wurde bei beiden Bränden niemand.

Entscheidender Hinweis einer Zeugin

Noch während der Löscharbeiten meldete sich eine Zeugin, wie die Polizei am Mittwoch berichtete, und machte die Beamten auf ein verdächtiges Fahrzeug aufmerksam. Tatsächlich konnte das Fahrzeug bei einer sofort eingeleiteten Fahndung von einer Streife der Schnellen Interventionsgruppe im Stadtgebiet von Linz angehalten werden. Die Zeugin erkannte den Verdächtigen auf einem Lichtbild.

Der junge Mann - ein 20-Jähriger aus Linz - wurde daraufhin festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt. Über sein Motiv ist noch nichts bekannt.

