15-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 15-Jähriger Jugendlicher am Dienstagabend bei einem Unfall auf der Münzbacher Landesstraße. Ein erst 17-Jähriger Autofahrer hatte um 17.30 Uhr aus Perg kommend in einer Linkskurve vor der Ortschaft Lehenbrunn-Forndorf im dichten Abendverkehr zu einem Überholmanöver angesetzt und dabei den entgegenkommenden 15-jährigen Mopedlenker übersehen. Dadurch kam es zu einem Frontalzusammenstoß, bei dem der 15-Jährige über den Pkw geschleudert wurde und auf die Fahrbahn stürzte. Er erlitt unter anderem mehrfache Beinbrüche. Nach der Erstversorgung brachte ein Notarztteam den Mopedlenker mit schweren Verletzungen in das Unfallkrankenhaus nach Linz. Die Münzbacher Landesstraße war während der Versorgung des Verunfallten sowie der Bergung der beteiligten Fahrzeuge für etwa eine Stunde nicht passierbar.