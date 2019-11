Moderne Wohnkonzepte bei der Messe "Haus und Wohnen"

160 Aussteller, die über 500 Premiummarken vertreten, sind bei der von den OÖNachrichten präsentierten Messe "Haus und Wohnen" am Freitag (12 bis 20 Uhr), Samstag und Sonntag (10 bis 18 Uhr) mit dabei.

Auf 8000 Quadratmetern dreht sich alles rund ums Wohnen, Bauen und Einrichten. Dabei wird viel Wert auf das Design gelegt, aber auch alle Fragen rund um die Finanzierung oder Sanierung werden beantwortet. Darüber hinaus präsentiert eine Sonderschau, wie das Haus der Zukunft – das Smart Home – aussehen wird.

Zusätzlich gibt es wieder die im Trend liegenden Wohnaccessoires, die mit nach Hause genommen werden können. Weitere Schwerpunkte neben Bauen, Wohnen und Einrichten sind in diesem Jahr Küchen, Öfen und das Thema Energie. An den drei Veranstaltungstagen finden außerdem 35 Vorträge von Experten statt, die Besuchern wertvolle Tipps geben. Am Freitagabend folgt noch eine Verkostung von österreichischem Gin, und an allen Tagen spielen Musiker auf.

Ermäßigte Karten

Besitzer der OÖNcard erhalten ein besonderes Zuckerl: Die zweite Eintrittskarte ist gratis. Günstiger ist der Erwerb der Tickets im Online-Shop, mit dem man automatisch am Gewinnspiel teilnimmt. Buchungen unter: www.hauswohnen.at -ticket

