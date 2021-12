Missbrauch der Enkelin: Arzt schuldig gesprochen

Ein Zahnarzt aus dem Traunviertel wurde am Donnerstag im Welser Landesgericht zu zehn Monaten bedingter Haft verurteilt. Die Schöffen sahen es als erwiesen an, dass der über 70-Jährige seine minderjährige Enkelin mehrmals sexuell missbraucht hat. Vom Verfahren blieb die Öffentlichkeit weitgehend ausgeschlossen.

Dem Angeklagten bleibt eine Inhaftierung erspart, was angesichts der Judikatur des Oberlandesgerichts Linz außergewöhnlich ist, da bei erwiesenen Sexualdelikten in den meisten Fällen unbedingte Haftstrafen verhängt werden. Laut Gericht seien aber die Tathandlungen "nicht so drastisch" gewesen, es sei auch zu keiner Gewalt gekommen. Als weiteren Milderungsgrund nannte das Gericht die Unbescholtenheit des Angeklagten.

Spürbar sanktioniert wurde der Zahnarzt mit einer hohen Geldstraße. 129.600 Euro muss der Angeklagte in jedem Fall zahlen. 1000 Euro Entschädigung bekommt seine Enkelin. Zu Prozessbeginn hatte der bislang praktizierende Arzt einen monatlichen Nettoverdienst von 15.000 Euro angegeben. Als Pension bezieht er 4000 Euro.

In einem weiteren Anklagepunkt wurde der Mann freigesprochen. Zwei Frauen hatten ihm sexuelle Belästigung vorgeworfen. Die Tathandlungen wertete das Gericht als nicht ausreichend für eine Verurteilung. Den sexuellen Missbrauch der Enkelin hatte der Mediziner als Intrige seines einzigen Sohnes darzustellen versucht, mit dem er zerstritten sei: "Offenkundig ist das Verhältnis zum Sohn nicht das Beste gewesen. Es gibt aber keinen Grund, den Schilderungen der Enkelin nicht zu glauben", betonte der vorsitzende Richter.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig, denn weder die Staatsanwaltschaft noch die Rechtsvertreterin des Beklagten gaben Erklärungen ab.