Mann spazierte auf Bahntrasse Richtung Linz

Ein Zeuge teilte am Samstag gegen 5:50 Uhr der Polizei per Notruf mit, dass sich in Neukirchen bei Lambach eine männliche Person auf, beziehungsweise neben den Bahngleisen befand. An der Bahnstrecke angekommen, trafen die Beamten auf einen 25-jährigen Linzer, neben den Gleisen in Richtung Linz ging.

Die Beamten führten den Mann von der Bahntrasse. In der Polizeiinspektion gab er an, dass er kein Geld bei sich habe und nach Linz wolle.

Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Die Bahnstrecke wurde durch den Notfallkoordinator für etwa 20 Minuten für den Zugsverkehr gesperrt.

