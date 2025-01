Linzerin (76) verlor Ersparnisse an Betrüger: Polizei warnt vor falschen "Kollegen"

Es ist immer wieder dieselbe Masche, mit der Täter, die sich des sogenannten "Polizistentricks" bedienen, ihre meist betagten Opfer über den Tisch ziehen: Die Kriminellen suchen im Telefonbuch gezielt nach Namen, die "alt" klingen, wählen die Nummer und geben sich – wenn am anderen Ende der Leitung tatsächlich eine ältere Person abhebt – als Kriminalbeamte aus.

Sie erzählen dem Opfer, dass zum Beispiel eine Einbrecherbande in der Umgebung ihr Unwesen treibe und dass es gesicherte Informationen gebe, dass demnächst bei dem Opfer eingebrochen werden solle. Um alle Wertgegenstände in Sicherheit zu bringen, sollten sie der "Polizei" zur Verwahrung übergeben werden. Es wird ein Termin ausgemacht und dann jemand vorbeigeschickt, um Geld, Gold oder Schmuck abzuholen.

"Ein extremer Anstieg"

Ein solcher Anruf verunsicherte erst am Freitag eine 76-jährige Linzerin derart, dass sie tatsächlich ihr gesamtes Erspartes – etwas mehr als 10.000 Euro – in ihrer Wohnung einem der Betrüger aushändigte. Es sei einer von vielen solchen Anrufen gewesen, sagt Polizeisprecher Michael Babl. In letzter Zeit hätten sich die Betrugsversuche – in vielen Fällen scheitern die Täter glücklicherweise – wieder gehäuft. So seien allein seit Freitag rund 100 derartige Anrufe in Oberösterreich angezeigt worden. Das sei ein "extremer Anstieg", sagt Babl.

Das sind die Tipps der Polizei

Vorsicht bei unbekannten Anrufern!

Fragen Sie sich: Kann die Geschichte stimmen? Sprechen Sie sofort mit Verwandten oder Freunden!

Geben Sie keine Details über Ihr Vermögen preis!

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen - Legen Sie auf!

Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung!

Übergeben Sie niemals Geld oder Gold an Unbekannte!

Fordern Sie von angeblichen Polizisten einen Dienstausweis!

Kontaktieren Sie die Notrufnummer 133 und fragen Sie, ob es diesen Polizisten wirklich gibt!

Nehmen Sie Warnungen von Bankangestellten ernst!

