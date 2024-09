"Zu riskant": Linz-Triathlon abgesagt

Gegen das Wetter ist man machtlos. Auch wenn der organisierende Verein TriRun Linz noch Mitte dieser Woche optimistisch war, dass die Traditionsveranstaltung mit Start und Ziel am Pleschingersee stattfinden kann, kam nun das Aus.

„Wir müssen den Triathlon am Sonntag absagen“, ließ das Team um Peter Weinzierl wissen. „Es ist einfach zu riskant wegen der Hochwasser-Situation und der drohenden Feuerwehr-Einsätze.“ Zuvor wurde Rücksprache mit den Feuerwehren vor Ort und Polizei gehalten. Das Ergebnis: Die Abhaltung der Veranstaltung sei ein großes Risiko für die Athleten wie auch für die Veranstalter.

Die Streckenführung läuft durch Luftenberg und Abwinden, zwei sehr stark betroffene Gebiete nahe von kleineren Flüssen und der Donau. Deshalb habe mich entschlossen, den Triathlon abzusagen. Das sei ärgerlich, aber im Sinne einer fairen und sicheren Veranstaltung die gescheiteste Lösung, wo Weinzierl weiter.

Kulante Lösung für Athleten

Für die Athleten, die am Sonntag in Linz an den Start gegangen wären, werde es eine kulante Lösung für die Startplätze geben, kündigte der Organisator an. Eine Übertragung auf den Bewerb im kommenden Jahr, der für 14. September 2025 terminisiert ist, sei überhaupt kein Problem. Die Starter würden in nächsten Tagen noch entsprechende Informationen per Mail erhalten.

Beim Linz-Triathlon wären die Sportlerinnen und Sportler über die Sprint Distanz sowie die Olympische Distanz an den Start gegangen. Zudem wäre auch ein Aquabike-Bewerb geplant gewesen. Damit wird es nun erst wieder nächstes Jahr etwas werden. Sofern das Wetter mitspielt.

