"Wutrausch": 39-Jähriger schlug mit Hammer auf Autos ein

Der Mann schlug gegen 16.30 Uhr in der Ziegeleistraße und in der Figulystraße in Linz auf vier parkende Fahrzeuge ein. Der Mann wurde von den verständigten Polizisten unmittelbar danach festgenommen. Bei ihm fanden die Beamten auch Speed und Ecstasy. Der 39-Jährige gestand die Sachbeschädigungen und gab an, einen "Wutrausch" gehabt zu haben, wie die Polizei am Freitagabend berichtete. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum Linz eingeliefert.