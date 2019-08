Vorhang auf für die Ruderstars aus aller Welt

Herausgekommen ist ein buntes Programm für Klein und Groß, Jung und Alt. Das zeigt schon die offizielle Eröffnungszeremonie am Samstagabend im Regattazentrum, die ganz im Zeichen des "Rhythm on Water" steht. Ab 19.30 Uhr werden die 1.400 Athletinnen und Athleten sowie die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer in eine einzigartige Welt der Sinne und des Rhythmus entführt, in der mit Philipp Sageder und Bernhard Schimpelsberger zwei international erfolgreiche österreichische Musiker zusammen mit zwei Percussionistinnen auf der Bühne stehen. Der Eintritt ist frei. Bis zum großen Finale am Sonntag, 1. September, geht es dann an verschiedensten Plätzen rund. Eine Auswahl:

Die Linzer Straße wird von Montag bis Donnerstag zum Hotspot für Straßenmusikanten, die täglich ab 17.17 Uhr ihre Songs zum Besten geben.

Auch der Marktplatz wird zur großen Open-Air-Bühne. Hier spielt ab Donnerstag die Musik. Ausklingen lässt jeden Tag um 23.23 Uhr ein "Wiegenlied".

Weiters erklingt die Breinbauerorgel in der Pfarrkirche (Montag bis Freitag, jeweils ab 18.18 Uhr).

Dazu gibt es einen Kunstpfad, der von der Regattastrecke in den Ottensheimer Ortskern führt. Zu bestaunen sind Werke von Andreas Buttinger, Thomas Pramhas, Franz Lun, Gerhard Bogner, Luki Kirchberger, Josef Baier und Christoph Dräger. Werke von Ottensheimer Künstlern sind unter anderem im Gemeindesaal zu sehen. Vernissage: 25. 8., 19.19 Uhr.

Zu einer Welt-Uraufführung kommt es bereits übermorgen, Sonntag: Das deutsche Ensemble Horizonte hebt das Werk "Befreiungen" op. 71 für Sopran, Bariton und Orchester des Ottensheimer Komponisten Martin Glaser in der Pfarrkirche Ottensheim aus der Taufe, 18.18 Uhr.

Und nicht zu vergessen: Am Sonntag beginnen auch die ersten Wettkämpfe.

