Vermutlich Akku als Auslöser: Großbrand in Mülllager in Hörsching

Es war 1:20 Uhr, als am Donnerstag via Notruf der Brand bei einem Recyclingunternehmen in Hörsching gemeldet wurde. Das Mülllager im Freigelände stand bereits in Vollbrand, als die erste Feuerwehr eintraf. Wenig später erhöhte der Einsatzleiter der freiwilligen Feuerwehr Hörsching bereits auf Alarmstufe 2.

Neben weiteren Feuerwehren aus dem Umkreis wurde durch die Landeswarnzentrale noch die freiwillige Feuerwehr Axberg zur Unterstützung der Einsatzleitung sowie die dort stationierte Drohne alarmiert.

Eine Lagerhalle wurde durch die Flammen beschädigt, ein Übergreifen auf weitere Objekte, darunter auch eine Betriebstankstelle, konnten die Einsatzkräfte verhindern.

Aufgrund der Art und Menge des gelagerten Abfalls gehen Brandermittler nach der Begutachtung am Donnerstagvormittag von einem defekten Akku oder einer Selbstentzündung aus. Fremdverschulden könne nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgeschlossen werden, heißt es seitens der Landespolizeidirektion.

