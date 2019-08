Unverbesserlich: Drogenlenker erneut von der Polizei erwischt

Wie die OÖN berichteten, war der junge Mann aus Ansfelden in der Nacht auf Dienstag in Traun vor der Polizei geflohen. Eine Streife wollte den Wagen des 27-Jährigen anhalten, dieser stieg jedoch aufs Gas und fuhr auf der B 139 Richtung Haid davon. In Pucking verlor der Lenker die Kontrolle über das Auto und schlitterte auf ein Feld. Der Mann wollte noch zu Fuß flüchten, die Polizisten konnten ihn aber stoppen. Ein Drogentest verlief positiv. Ermittlungen ergaben, dass der 27-Jährige schon vor drei Wochen seinen Führerschein wegen Fahrens unter Drogeneinfluss abgeben musste. Eine Anzeige war die Folge.

Nur einen Tag später, am Mittwochabend, wurde der Ansfeldener erneut high am Steuer erwischt. Gegen 22:30 Uhr wurde er in Leonding von Polizisten angehalten und kontrolliert. Und wieder stellten die Beamten eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel fest. Der 27-Jährige verweigerte sämtliche Tests und Untersuchungen, er wird neuerlich angezeigt.

