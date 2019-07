Führerscheinloser Drogenlenker flüchtete vor der Polizei

Ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land fuhr mit seinem Pkw am Dienstag gegen 0:20 Uhr auf der Traunuferstraße, L563a, in Traun Richtung Haid. Eine Polizeistreife aus Traun, welche hinter dem 27-Jährigen unterwegs war, wollte den Mann zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle anhalten und schaltete das Blaulicht samt Folgetonhorn ein. Als der 27-Jährige das bemerkte, beschleunigte er und versuchte zu fliehen. Der 27-Jährige fuhr über die B139 Richtung Haid, schlussendlich verlor er in Pucking die Kontrolle über den Wagen, geriet von der Fahrbahn und kam in einem Feld zum Stillstand. Der Lenker wollte noch zu Fuß flüchten, konnte aber von Polizisten rasch angehalten werden. Erste Erhebungen ergaben, dass dem 27-Jährigen bereits vor drei Wochen der Führerschein aufgrund Suchtmittelbeeinträchtigung vorläufig entzogen wurde. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief erneut positiv. Der Mann wird angezeigt.

