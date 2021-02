Umbau des Grünmarktes in Urfahr startet

Ein Prunkstück sieht anders aus. Dessen waren sich in der Stadt Linz schon länger alle Verantwortlichen bewusst. Doch jetzt soll alles anders werden. Mit Wochenbeginn startet der große Umbau mit der Räumung der Markthalle und Elektro- und Sanitärarbeiten. In den folgenden Wochen werden Installations- und Lüftungsarbeiten durchgeführt, um den Weg für die Küchenkonstruktion und die restliche Einrichtung zu ebnen. Mitte Mai soll die der „neue Grünmarkt Urfahr“ eröffnet werden.

Als Betreiber der neuen Markthalle fungiert, wie berichtet, Bio Austria, der Verband der Biobauernbewegung Österreichs. „Neben frischem Obst- und Gemüse legen wir besonderen Wert auf die Feinkosttheke, in der täglich frisches Brot- und Gebäck, Frischfleisch, Wurst- und Selchwaren, aber auch besondere Spezialitäten wie Dry Age Steaks vom Rind und Schwein oder heimischer Fisch angeboten werden“, sagt Michael Schmid, Geschäftsführer der neu gegründeten Bio Austria OÖ Frischmarkt GmbH.

Auch das Getränkesortiment mit traditionellen Mösten, unterschiedlichen Säften und Sirupen, Biere aus den heimischen Brauereien und vielfältigen Spirituosen ergänzen das Angebot.

Der Dialog zwischen den bäuerlichen Produzenten und den Marktbesuchern soll zusätzlich durch Seminarangebote verstärkt werden. Das Bewusstsein, wie Lebensmittel hergestellt werden, soll so wieder gestärkt werden. Verschiedenste Koch- und Grillkurse runden das Angebot ab. „Wir werden nicht nur „Bio“ in die Stadt bringen, sondern auch die Regionalität“, so Franz Waldenberger, Obmann von Bio Austria Oberösterreich.

Marktreferent Vizebürgermeister Bernhard Baier freut sich, dass „künftig im Herzen Urfahrs regionale Bäuerinnen und Bauern hochwertige Produkte anbieten werden“ – und dies noch dazu zu 100 Prozent in Bio-Qualität.