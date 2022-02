Tourismus soll Mural Harbor unterstützen

Der Stadttourismus in Linz profitiert besonders vom Mural Harbor, der Graffiti-Galerie im Hafen, weshalb der städtische Tourismusverband auch in seine Tasche greifen sollte, um die Initiative finanziell zu unterstützen. Mit diesem Vorschlag reagierte Bernhard Seeber, Gemeinderat der Linzer Grünen, auf den OÖN-Bericht vom Montag. Leonhard Gruber als Chef der Mural Harbor GmbH würde nachweislich eine Leistung für die Stadt erbringen, er habe sich Unterstützung mehr als verdient, so Seeber weiter. "Es geht jetzt um ein Zeichen des politischen Willens."

Grundsätzlich sollten möglichst schnell finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden, um die notwendigen Restaurierungen an den bestehenden, großflächigen Graffiti im Hafen vornehmen zu können. Wie berichtet, verblassen manche Kunstwerke, für die Linz weit über die Grenzen des Landes hinaus bekannt ist.

Das Problem der Mural Harbor GmbH liege auch darin begründet, dass nicht eindeutig klar sei, wo die Initiative zwischen Kultur, Tourismus und Wirtschaft fördertechnisch hineinfalle. Seeber kann sich jedenfalls auch eine Fundraising-Aktion vorstellen.