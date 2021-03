Tempobremse vor Zufahrt zur Schule

Die Zufahrt zur Höheren Bundeslehranstalt für Landwirtschaft und Ernährung im Elmbergweg war der Grund für diese verkehrstechnische Adaptierungsmaßnahme. Da zahlreiche Schülerinnen und Schüler hier an Schultagen unterwegs sind und die Altenberger Straße an der Bezirksgrenze zwischen der Stadt Linz und dem Bezirk Urfahr-Umgebung eine Rechtskurve in Fahrtrichtung Linz aufweist, wurde die Geschwindigkeitsbeschränkung von 70 km/h verlängert. Das soll aber nicht genug sein. Laut Landesrat Günther Steinkellner werde über weitere Maßnahmen bei der Einmündung des Elmbergwegs bzw. beim Queren der Altenberger Straße nachgedacht. Dies geschehe in Zusammenarbeit mit der Stadt Linz.

