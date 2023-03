Südbahnhof: Bierlokal ersetzt Brauerei

Das Gute liegt so nahe. So könnte man auch den Wechsel am Südbahnhofmarkt bewerten. Denn "MeiGreisslerei", mit Feinkost und Vinothek schon jetzt Anlaufstelle für Genießer und solche, die es noch werden wollen, breitet sich aus. Im besten Sinne des Wortes.

Das Team übernimmt die Nachbarskoje, wo die Marktbrauerei zu Hause war, und wird darin Ende April "Joe's Bar" eröffnen. In dem Bierlokal mit maritimen Touch können die Gäste zwischen Fassbieren von Thor Bräu, verschiedenen internationalen und regionalen Flaschenbieren sowie speziellem Leberkäse der Firma Gourmetfein wählen. Die Cremants und Champagner von "MeiGreisslerei" werden hier ebenfalls kredenzt.

Ein Teil des Teams der ehemaligen Marktbrauerei ist mit Vedran und Robert erhalten geblieben. Die zudem professionellen Musiker werden die Gäste nicht nur kulinarisch, sondern mit Jam Sessions verschiedener Genres auch musikalisch verwöhnen. Die Bar wird bis abends geöffnet sein und kann für kleinere Feiern gemietet werden. Auch verschiedene Verkostungen und Events sind geplant.

Neue Veranstaltungsreihe

Am 18. März startet am Südbahnhofmarkt eine neue Veranstaltungsreihe mit den Seminarbäuerinnen der Landwirtschaftskammer. An ihrem Stand können sich die Besucher die Butter selber schütteln und ein selbstgemachtes Butterbrot gleich an Ort und Stelle genießen. Mit frischen Wildkräutern wie Bärlauch & Co verfeinert, liefert es frühlingsfrische Energie. Für Kochbegeisterte warten Broschüren mit vielen Rezepten zum Ausprobieren.

Neuerungen ergeben sich auch bei der ehemaligen Koje Göls. Ein Teil der Koje 22 an der Kantstraße steht frei. Mitte März beginnen die Sanierungsarbeiten in den 38 Quadratmeter großen Räumlichkeiten. Interessierte Betreiber können sich bis 9. April bewerben.

