Stromausfall: Teile der Linzer Landstraße im Dunkeln

"Da ist ein Stromausfall, deswegen stehen wir hier draußen", sagt eine Frau auf der Linzer Landstraße, als sich unmittelbar vor dem H&M beim Taubenmarkt eine Traube an Menschen gebildet hat. Sie stehen vor verschlossenen Türen, bis sich gegen 13.50 Uhr doch wieder die Türen öffnen lassen.

"45 Minuten lang hatten wir jetzt keinen Strom", sagt ein Arbeiter von der Fastfood-Kette McDonalds, ebenfalls am Taubenmarkt. Alle Mitarbeiter befinden sich bereits außerhalb der Räumlichkeiten des Gastro-Betriebs - aus Sicherheitsgründen. Im Inneren sind die Bildschirme schwarz, die Lichter sind erloschen. Erst gegen 13.40 Uhr kehrt der Strom wieder zurück - "schauen wir zuerst, ob in der Küche alles in Ordnung ist", lautet die Anweisung an das Personal.

Auch beim McDonalds am Taubenmarkt ging nichts mehr. Bild: Franziska Giles

Störung wurde bestätigt

Von Linz Netz wurde der Stromausfall heute Nachmittag bestätigt. "Es ist zu Mittel- und Niederspannungsstörungen gekommen und das großflächig in der Linzer Innenstadt", hieß es vom Unternehmen. Ausgehend vom Alten Rathaus über den Hauptplatz, die Kaisergasse, die Promenade bis hin auf die Landstraße waren teilweise die Geschäfte ohne Stromversorgung. Worauf die Störung zurückzuführen ist, ist noch nicht bekannt.

