Streetdance-Serie startet in Linz

Mit Martin und Sebastian wird auch der Nachwuchs beim Auftakt der Battle Series in Linz zu sehen sein.

Um alle urbanen Tanzstile wie Breaking, Hip-Hop, Locking, Popping oder Waacking gleichermaßen zu fördern, startet die Streetdance Association Upper Austria, ein Zusammenschluss heimischer Vereine, erstmals eine Streetdance Battle Series.

Der Startschuss für die vier Stationen im heurigen Jahr fällt am kommenden Samstag, 2. März, um 15 Uhr im Linzer Jugendclub Ann & Pat. Rund 50 B-Girls, B-Boys sowie Tänzerinnen und Tänzer aller urbanen Stile kämpfen um die ersten Siege. Insgesamt vier Stationen sind für heuer geplant. Im Sommer ein Open Air Battle im Salzkammergut, im Herbst ist dann wieder Linz Schauplatz des tänzerischen Geschehens und im Dezember wird das große Finale in Haid in Szene gehen.

Beim Battle im Ann & Pat in Linz findet neben den Breaking-Nachwuchs-Bewerben ein All Style Adults Battle im Bonnie & Clyde Format statt, an dem eine weibliche Tänzerin und ein männlicher Tänzer mit ihrem bevorzugten Tanzstil die Judges beeindrucken können.

Olympische Sportart

Breaking ist als Sportart erstmals im August dieses Jahres bei den Olympischen Spielen in Paris vertreten und bereits 2026 finden die Youth Olympic Games in Dakar statt. Dafür will Landestrainer Paul Schmidtberger aka B-Boy Intus den Nachwuchs pushen:„ Wir haben Kids mit unglaublichem Potenzial und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, diese und auch die bereits erfahrenen Breaker und Breakerinnen für kommende Großevents wie Europameisterschaften, Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele aber auch für die großen Szene Events ready zu machen.“

Im Ann & Pat werden am 2.März spannende Battles bis zur letzten Minute, Partystimmung, Dance Acts, After Party und unvergessliche Momente geboten. Dabei werden auch die heimischen Größen wie B-Girl Blanca, B-Girl Princess, B-Boy I-Bot (UFA Crew und UDC Trainer in Linz) sowie Legende und Landestrainer Intus ihre besten Freezes, Power Moves sowie deren Musikalität und Kreativität darbieten. Übrigens: Zuschauer sind herzlich willkommen.

