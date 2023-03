Street Food Festival: Saisonstart in Asten

In Asten kommen am Wochenende Genussmenschen auf ihre Kosten.

Eine Weltreise zu unternehmen, ohne die Koffer packen zu müssen und viele Schritte zu gehen – dieses "Service" bieten die Organisatoren des European Street Food Festivals. Mit Beginn der wärmeren Jahreszeit sind sie wieder unterwegs, um kulinarische Genüsse aus aller Welt zu den Menschen zu bringen. Zum Auftakt tun sie das am 25. und 26. März in Asten. Dann schlägt "Europas größtes mobiles Restaurant" auf dem Marktplatz seine Wagen und Stände auf. Einziger Wermutstropfen: Die Wetteraussichten sind weniger frühlingshaft als in den vergangenen Tagen.

"Genuss aus aller Welt", den Untertitel des Street Food Festivals, darf man durchaus wörtlich nehmen. Vorspeisen, Suppen, Snacks, Zwischenmahlzeiten und auch Hauptgerichte oder Desserts, von gängigen Leckerbissen bis zu außergewöhnlichen Kreationen und exotischen Köstlichkeiten, können die Besucherinnen und Besucher bei freiem Eintritt im "Vorbeischlendern" kosten. Zubereitet wird alles an den Food-Ständen, Trailern und Trucks, natürlich frisch vor Ort, wie Jochen Auer, seit zwei Jahrzehnten der Mann hinter dem Festival, sagt. Geöffnet ist das Street Food Festival am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Asten Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.