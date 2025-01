Stadt Linz erwägt Kauf des traditionsreichen Gasthauses Lindbauer

Im Jahr 2020 wurde das Gasthaus Lindbauer an an der Linken Brückenstraße in Urfahr geschlossen, seither steht es leer. Immer wieder gab es Gerüchte und Pläne, dass Gasthaus wieder zu eröffnen - allesamt verliefen ins Leere. Nun könnte sich doch etwas tun. "Unter Berücksichtigung von Preisfairness und wirtschaftlicher Machbarkeit", wie es in einer Aussendung der Stadt Linz heißt, erklärt der geschäftsführende Vizebürgermeister Dietmar Prammer, dass die Möglichkeit eines Kaufs geprüft werde.

Dietmar Prammer, SPÖ Bild: VOLKER WEIHBOLD

„Das Gasthaus Lindbauer ist ein bedeutender Teil des kulturellen und gastronomischen Erbes von Linz“, sagt Prammer. „Die Stadt sieht die Chance, den Bedarf und den Wunsch der Bevölkerung, dieses traditionsreiche Wirtshaus mit klassischer österreichischer Küche wiederzubeleben. Seine einmalige Lage an der Donau, nahe der Neuen Eisenbahnbrücke, bietet großes Potenzial.“

Ein Juwel der Linzer Gastrogeschichte

Lindbauer Bild: Archiv der Stadt Linz

Das Gasthaus Lindbauer wurde 1904 von Baumeister Ludwig Berger für den Bauherrn Michael Lindbauer erbaut und war ursprünglich unter dem Namen „Zur Neuen Brücke“ bekannt. Mit seinem markanten sezessionistischen Dekor gehört das Gebäude zu den architektonischen Juwelen von Linz. Neben seiner architektonischen Bedeutung war das Gasthaus für seine gutbürgerliche Küche und Atmosphäre bekannt.

Lindbauer Bild: Archiv der Stadt Linz

Positive Beispiele wie Pöstlingbergschlössl und Keintzel

Prammer verwies auf andere erfolgreiche Projekte der Stadt, wie das Pöstlingbergschlössl und das Keintzel, die als Beispiele für die gelungene Wiederbelebung traditionsreicher Gastronomiebetriebe dienen. „Wir möchten sicherstellen, dass das Gasthaus Lindbauer nicht nur erhalten bleibt, sondern auch eine sinnvolle und zukunftsfähige Nutzung erfährt. Dies entspricht dem Wunsch vieler Linzerinnen und Linzer.“

Die Stadt Linz beabsichtigt, die wirtschaftlichen und strukturellen Rahmenbedingungen für einen Ankauf und die darauffolgende Sanierung eingehend zu prüfen. Parallel dazu sollen Gespräche mit dem derzeitigen Eigentümers aufgenommen werden, um die Möglichkeiten eines fairen Kaufpreises auszuloten.

„Ein wiederbelebtes Gasthaus Lindbauer würde die Linzer Gastronomieszene bereichern, ebenso eine Lücke an einem strategisch wertvollen Standort an der Donau schließen. Wir werden alle Optionen sorgfältig prüfen und eng mit Expert*innen und der Öffentlichkeit zusammenarbeiten, um eine nachhaltige Lösung zu finden“, sagt Prammer .

