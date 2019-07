Sporthändler eröffnet an der Mozartkreuzung

Es kommt neues Leben in die Landstraße. Intersport Winninger will Ende Oktober im Landa-Haus an der Mozartkreuzung eröffnen. Auf den 2000 Quadratmeter Verkaufsfläche sind umfangreiche Bauarbeiten angelaufen. Sowohl die Hauseigentümer (Familie Estermann) als auch Winninger würden hohe Investitionen tätigen, sagt Sonja Estermann. Auch die in die Jahre gekommene Fassade werde modernisiert. Damit wolle man den Anspruch des Hauses nach außen sichtbar machen, sagt Roman Winninger, Geschäftsführer der Winninger GmbH: "Die Mozartkreuzung ist für uns ein Premium-Standort."

Bis zu 40 Mitarbeiter werden sich den Bereichen Ski Alpin, Rad, Outdoor, Laufen und Fitness widmen. Die Mozartkreuzung gilt als der Standort mit der höchsten Passantenfrequenz in der Innenstadt.

Das Haus an der Mozartkreuzung wurde 1965 von Theo Estermann erbaut, der dort mit seiner Familie bis zum Jahr 2000 den Hauptsitz seines Unternehmens Moden Landa führte. Danach wurden die Flächen mehrmals umgebaut und vermietet. Mit Intersport Winninger zieht wieder ein inhabergeführtes Unternehmen auf die von internationalen Marken dominierte Landstraße. Das Familienunternehmen führt zwölf Standorte in Österreich, in Oberösterreich ist der Sporthändler bereits in Asten, Steyr und Traun vertreten.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.