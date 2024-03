Spezialist für faire Mode zieht in die Linzer Altstadt

"Wir sind grad voll am Siedeln", sagt Jana Binder, seit 2020 Inhaberin von XILING, das vor 40 Jahren als eines der ersten ökologischen Modegeschäfte gegründet wurde. Nach den ersten 20 Jahren in der Volksgartenstraße folgten 20 weitere in der Rainerstraße. Nun geht es also in die Altstadt. "Es ist etwas neues und eine wunderschöne Lage", sagt Binder im OÖN-Gespräch.

Eröffnung am Dienstag nach Ostern

Am Konzept ändert sich nichts. XILING bietet auch weiterhin nachhaltige und fair produzierte Kleidung. Das neue Geschäftslokal ist mit 94 Quadratmeter ein wenig größer als das in der Rainerstraße, wo gerade ausgeräumt wird. Nach Ostern soll es losgehen. "Wenn alles gut geht, sperren wir am Dienstag auf", sagt Binder.

Das neue Geschäftslokal in der Linzer Altstadt. Bild: OÖN/Diabl

