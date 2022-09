Etwas mehr Geld in die Hand nehmen und in "etwas Ordentliches" investieren – das Kleidungsstück dann aber länger behalten und tragen: Das ist das Motto von Janna Meta Binder, Geschäftsführerin von Xiling. In dem Geschäft in der Linzer Rainerstraße gibt es ausschließlich Kleidung zu kaufen, die zu fairen Bedingungen und mit nachhaltigen Materialien produziert wurde. Binder springt damit nicht auf einen Trend auf: Xiling gibt es bereits seit 1983.