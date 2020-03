Spendenaufruf für Schutzausrüstung für medizinisches Personal

Dringend benötigt werden Masken (ganz besonders FFP3-Masken), Handschuhe, Schutzanzüge und Schutzbrillen, der Aufruf „nicht benötigte Vorräte zu spenden“ richtet sich an Unternehmen ebenso wie Privatpersonen. Denn einige Betriebe besitzen solche Materialien, haben derzeit aber geschlossen oder nur eingeschränkten Betrieb, so Raml: „Es gibt einen großen Bedarf und der von verschiedenen Stellen organisierte Nachschub ist noch nicht angekommen.“

Die Verteilung der Schutzausrüstung an medizinisches Personal in verschiedenen Bereichen übernimmt der Samariterbund und das Rote Kreuz. Ab morgen können originalverpackte und neue Materialen an zwei Sammelstellen in Linz abgeben. Eine befindet sich in der Körnerstraße 28 beim Eingang/Portier der Bezirksstelle Linz-Stadt des Roten Kreuz. Die zweite befindet sich in der Reindlstraße 24 beim Eingang der Samariterbund-Geschäftsstelle Linz. Spenden können am Freitag (27. März) und von Montag (30. März) bis Mittwoch (1. April) jeweils von 8.30 Uhr bis 15 Uhr abgegeben werden.