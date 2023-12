"So viel Schnee kriegt man aus der Stadt nicht hinaus"

2250 Einsatzstunden haben die Mitarbeiter des Winterdienst-Teams der Stadt Linz seit Freitag geleistet, unter anderem 450 Tonnen Salz auf Straßen, Rad- und Gehwegen aufgebracht und dennoch schaut es im Stadtgebiet nicht so aus, als wären die Spuren des extremen Wintereinbruchs nicht mehr zu erkennen.

"So viel Schnee kriegt man aus der Stadt nicht mehr hinaus", sagt Martin Stiedl, stellvertretender Leiter der für den Winterdienst zuständigen Magistratsabteilung im OÖN-Gespräch. Man sei zwar natürlich vorgewarnt gewesen, aber der extreme Schneefall zu so einem frühen Zeitpunkt der Saison sucht in Stiedls Berufserfahrung seinesgleichen. "Dass so viel Schnee in so kurzer Zeit in Linz gefallen ist, daran kann ich mich nicht erinnern."

Entspannung nicht in Sicht

Das Problem, das sich für Städte generell ergibt: Die Schneemassen könnten nicht einfach auf die Seite oder in die Donau geschoben werden. Letzteres ist aus ökologischen Gründen schon lange verboten, denn der Schnee ist mit Salz und Streusplitt belastet. Also heißt es Abwarten, bis der Schnee schmilzt. Danach schaut es in den nächsten Tagen nicht aus.

"Die Lage wird sich nicht so schnell entspannen", sagt Stiedl mit Blick auf die Wettervorhersage. Für Dienstag stehen schon wieder Niederschläge an, zudem bleibt es zumindest bis Freitag eisig kalt. Kein Tauwetter ist zu erwarten, was die Schneelast auf den Bäumen noch weiter erhöhen wird. Ein Gefahrenrisiko, das derzeit durch Einsätze in Abstimmung mit der Feuerwehr minimiert werden soll.

Für Linz gibt es auch eine klare Prioritätenliste, welche Straßen in welcher Reihenfolge vom Schnee geräumt werden müssen. Die zuständige Stadträtin Eva Schobesberger (Grüne) richtet auch einen Appell an die Bevölkerung, derzeit nicht in Wälder und Parks zu gehen. Die Gefahr durch umstürzende Bäume sei derzeit einfach zu groß, so Schobesberger.

So bleiben in Linz im Moment auch noch der Bauernbergpark und der Botanische Garten (mit Ausnahme der Glashäuser) gesperrt. Auch die Friedhöfe Urnenhain Kleinmünchen, Stadtfriedhof St. Martin und seit kurzem auch der Urnenhain Urfahr sind aus diesem Grund derzeit nicht zugänglich.

Stromversorgung seit Sonntag wieder hergestellt

Entwarnung gibt es hingegen beim Strom: Seit gestern, Sonntag, gibt es im gesamten Linz AG-Versorgungsnetz wieder eine Vollversorgung, teilt das Unternehmen heute mit. Am Samstag erreichten die Störungen mit 9000 betroffenen Haushalten ihren Höhepunkt.

Seit gestern, Sonntag, ist ein Hubschrauber als "Schneeweher" im Einsatz. Bild: TEAM FOTOKERSCHI / KERSCHBAUMMAYR (TEAM FOTOKERSCHI / KERSCHBAUMMAYR)

Um weiteren möglichen Störungen, verursacht durch Äste und Bäume, die dem Schneedruck nicht standhalten, entgegenzuwirken hat die Linz AG seit gestern einen Hubschrauber im Einsatz. Dieser sorgt bei seinen Flügen für ein kontrolliertes Herunterwehen des Schnees, wodurch die Bäume und Leitungen entlastet werden. Mit Blick auf den öffentlichen Verkehr lasse sich festhalten, dass derzeit die Fahrer auf allen Linien wie geplant im Einsatz seien. Punktuelle Verspätungen und einzelne Behinderungen könnten vor allem im Busbereich aufgrund der anhaltend winterlichen Situation auf manchen Straßen(abschnitten) aber noch auftreten.

Dauereinsätze und Beschwerden

Auch außerhalb der Landeshauptstadt verlangt der Schnee den städtischen Winterdiensten und Einsatzkräften einiges ab. Der Winterdienst der Stadt Leonding ist beispielsweise seit der Nacht von Donnerstag auf Freitag durchgehend unterwegs und räumt rund 160 Kilometer an Straßen und rund 45 an Kilometer Geh- und Radwege plus eine Vielzahl an Bushaltestellen. Unterstützt wird dieser von den Freiwilligen Feuerwehren Rufling, Leonding und Hart, diese waren am Wochenende 60 Mal im Einsatz.

Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek (SP) spricht den städtischen Mitarbeitern und den Feuerwehren einen großen Dank für ihr "unermüdliches Engagement" aus, sie würden für die größtmögliche Sicherheit auf den Straßen sorgen. Zur Kritik von Anrainern, die sich beklagen, dass ihre privaten Einfahrten von Schnee, der von Schneepflügen dort zusammengeschoben wurde, blockiert werden, hält sie fest, dass es natürlich vorkomme, dass durch die Räumarbeiten Schneehaufen entstehen, da der Schneepflug den Schnee zur Seite schieben müsse. "Ich ersuche alle um Verständnis und bedanke mich auch bei jenen Menschen, die hier mitgeholfen haben."

Voll Lob und Dank für "sein" Winterdienst-Team und Feuerwehr ist auch der Trauner Bürgermeister Karl-Heinz Koll (VP). Beschwerden, wie jene in Leonding, sind auch hier ein Thema. "Die Menge an Schnee ist einfach unglaublich", wirbt Koll um Verständnis und Geduld. Gleichzeitig übt er Kritik am Vorgehen mancher Bürger, die ihrem Unmut ungehalten Luft machen: "Es ist eine Frechheit, wenn die Mitarbeiter des Wirtschaftshofes und der Feuerwehr bei Einsätzen behindert oder angepöbelt werden. "

