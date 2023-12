Schneechaos kaum gebannt, folgt jetzt gefrierender Regen

Räumdienste fuhren rund um die Uhr, die Feuerwehren rückten im Minutentakt aus, und die Schneefräsen dröhnten fast Tag und Nacht. Von Freitag bis Samstag hatten die Schneemassen das Mühlviertel fest im Griff. Nachdem es schließlich aufgehört hatte zu schneien, ging man fast wieder zur Tagesordnung über. Laut Information der BH Freistadt waren schon gestern keine größeren Beeinträchtigungen durch den Schneefall gegeben.

"Wir waren am Samstag kurz davor, den Krisenstab einzuberufen, aber unsere Feuerwehren haben das gesamte Wochenende sensationell gearbeitet und einen Einsatz nach dem anderen abgearbeitet", sagt Bezirkshauptfrau Andreas Wildberger auf OÖN-Anfrage. Stromausfälle gab es laut Behörde im Bezirk – anders als in anderen Landesteilen – nur punktuell für wenige Stunden. Auch im restlichen Mühlviertel gab es nur noch wenige Beeinträchtigungen. Die kühlen Temperaturen ließen freilich so manchen Motor streiken, was wiederum die Pannendienste forderte.

Kalter Wochenbeginn

Kalt war es zwar im ganzen Viertel, laut www.wetter-muehlviertel.at gab es aber extreme Unterschiede zwischen den einzelnen Höhenlagen. In Zwettl a. d. Rodl auf 660 Metern hatte es gestern in der Früh –20 ˚C. Im nur fünf Kilometer entfernten Kirchschlag auf 820 Metern war es mit –6 ˚C deutlich "wärmer".

Der Mühlviertler Wetterdienst wagt auch eine Prognose: So soll sich im Verlauf des heutigen Tages die Sonne kaum noch zeigen. Im Tagesverlauf könne es leicht schneien oder auch gefrierend regnen. Zwar sollten sich die Mengen in Grenzen halten, die Glatteisgefahr darf aber nicht unterschätzt werden. Zur Wochenmitte bleibe die Gefahr von gefrierendem Regen bestehen.

Am Donnerstag und am Freitag stehe ruhiges Wetter ins Haus. Zwischen den Wolken sollten sich auch ein paar Sonnenstunden ausgehen. Am Wochenende könnten dann die milderen Luftmassen langsam bis in tiefere Lagen durchgreifen.

