-19 Grad in Freistadt: Das waren die kältesten Orte in Oberösterreich

Die extreme Kälte war besonders im Mühlviertel und im Innviertel zu spüren. Den Tiefstwert meldete in der Nacht die Messstation Liebenau-Gugu im Bezirk Freistadt mit minus 25 Grad - ein Wert, der laut Meteorologin Claudia Riedl von GeoSphere Austria aber mit Vorsicht zu genießen ist. "Da die Wetterstation in einer Senke steht, sind die gemessenen Temperaturen dort oft um sieben Grad kälter in der Umgebung." Aussagekräftiger ist da schon der Wert, der in Freistadt gemessen wurde: Mit minus 19 Grad war die Stadt der Kältepol Oberösterreichs.

Mit Ausnahme des Salzkammerguts fielen die Temperaturen im ganzen Bundesland in den zweistelligen Minusbereich. Sogar in Linz war es mit minus 11 Grad ungewohnt kalt.

Das waren in der Nacht die kältesten Orte Oberösterreichs:

Liebenau-Gugu (Bezirk Freistadt): -25 Grad Freistadt: -19 Grad Pabneukirchen (Bezirk Perg): -18 Grad Reichersberg (Bezirk Ried im Innkreis) - 18 Grad Micheldorf (Bezirk Kirchdorf): - 17 Grad Waizenkirchen (Bezirk Grieskirchen): - 17 Grad Ostermiething (Bezirk Braunau): - 11 Grad Ried im Innkreis: - 15 Grad Linz: - 11 Grad Unterach am Attersee (Bezirk Vöcklabruck): - 7 Grad

Es wird wieder milder

Mit den eisigen Temperaturen ist es vorerst aber wieder vorbei: "Die große Kälte ist gebrochen und es gelangt in den Nächsten Tagen mildere Luft zu uns", sagt die Meteorologin. Wie für diese Jahreszeit üblich, können die Nächte frostig werden, tagsüber herrschen zarte Plusgrade. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wird erneut eine klare Nacht erwartet: "Dann könnte es wieder minus zehn Grad oder weniger geben", so Riedl. Ergiebige Schneemengen wie am vergangenen Wochenende sehen die Prognosen für die kommende Woche nicht voraus. "Am Dienstag und am Mittwoch fällt ein wenig Regen und Schnee, viel wird dabei aber nicht zusammenkommen." Auf den Straßen heißt es aber trotzdem aufpassen, denn es kann glatt werden.

Warum es in Gugu im Winter besonders kalt ist

Die Region rund um Liebenau und Sandl bietet ideale Bedingungen für besonders kalte Temperaturen. "Oft heißt es, die Alpentäler seien saukalt. Aber manchmal müssen sie sich hinten anstellen", sagte Christian Ortner, Meteorologe der GeoSphere Austria im Februar im OÖN-Interview. Denn in den Alpen wirken die steilen Hänge wärmend. Im flachen Gelände fällt dieser Faktor weg. Damit es "so richtig kalt" werde, seien neben einem flachen Gelände auch eine Schneedecke, wenig Wind und ein klarer Himmel Voraussetzung. Ähnliche Bedingungen wie in Gugu gebe es nur bei einer Station in Schwarzau im niederösterreichischen Waldviertel, die erst seit vergangenem Jahr in Betrieb ist. "Dort ist es bei solchen Lagen massiv kälter als in der Umgebung", sagt der Meteorologe. In Schwarzau sei schon mehrfach der tiefste Wert Österreichs gemessen worden.

