Schäden im Volksgarten nach Winterattraktion

Lkws und Baumaschinen prägen derzeit das Bild im Linzer Volksgarten. Mit dem Ende der Winterattraktion verschwindet die große Halle und macht den Blick auf den darunter schwer in Mitleidenschaft gezogenen Boden frei. „Irrsinn“ nennt das Neos-Gemeinderat Lorenz Potocnik und spricht von enormen Schäden. „Bis diese an der Oberfläche wieder repariert werden, kann es sogar noch bis zum Sommer dauern“, so Potocnik weiter. Dabei waren schon im vergangenen Jahr Folgeschäden zu verzeichnen.

Die Konsequenzen der Eventweihnachtsmarktes mit der Eisfiguren-Halle sowie den diversen Fahrgeschäften im Volksgarten sind auch für FP-Vizebürgermeister Markus Hein höchst fragwürdig. Zu Recht hätten sich alle Parteien bis auf die ÖVP für den stärkeren Schutz der innerstädtischen Grünanlagen ausgesprochen und dem „Treiben im Volksgarten eine klare Absage“ erteilt. Die Forderung von Hein ist unmissverständlich. „Schädliche Nutzungen wie sie etwa durch längere Aufbauten entstehen, dürfen deshalb in Zukunft dort nicht mehr stattfinden.“

Ins gleiche Horn stoßen auch die Linzer Grünen. „Innerstädtische Parkanlagen sind der falsche Ort für eine monatelange Verbauung“, so Stadträtin Eva Schobesberger. Es brauche einen sorgsamen Umgang mit den Grünflächen der Stadt.

Wenn man ein Winterspektakel vor Weihnachten veranstalten wolle, dann sei auf Urfahraner Jahrmarktgelände genug Platz für vorhanden. Schobesberger erwartet sich jetzt, dass hier rasch ein entsprechendes Konzept auf dem Tisch liegt.

Neos-Klubobmann Potocnik kann sich auch die Fläche vor dem Mariendom oder beim Ars Electronica Center als künftigen Standort vorstellen.